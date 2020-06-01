С 1 июня в Москве начался новый этап снятия ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавируса. Хотя режим самоизоляции и пропускная система продолжат действовать в городе до 14 июня, в столице постепенно оживает непродовольственная торговля, а горожанам разрешено гулять.

С 1 июня в Москве начался новый этап снятия ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавируса. Хотя режим самоизоляции и пропускная система продолжат действовать в городе до 14 июня, в столице постепенно оживает непродовольственная торговля, а горожанам разрешено гулять.Открытие магазиновС 1 июня в столице начинают работать непродовольственные магазины — от небольших торговых точек до гипермаркетов и торговых центров. При этом фуд-корты, детские зоны и спортзалы в торговых центрах пока по-прежнему остаются закрытыми.Если непродовольственные магазины расположены в шаговой доступности от дома, то никаких документов и пропусков для их посещения не потребуется. Если же до нужного магазина необходимо ехать на транспорте, то москвичам по-прежнему необходимо заказывать для этого цифровой пропуск (категория "иные цели" — они выдаются на 1 день максимум 2 раза в неделю).Также с 1 июня открываются автосалоны, химчистки, мастерские по ремонту одежды и обуви, прачечные и другие сервисы бытовых услуг.С 5 июня в городе вновь заработают ярмарки выходного дня.Прогулки и спорт на свежем воздухеС 1 июня москвичам разрешено выходить гулять и заниматься спортом на свежем воздухе, однако по определенному графику и при соблюдении ряда правил. Получать пропуск для этого не потребуется. Действовать данные правила будут до 14 июня.При прогулках необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и масочный режим.Без ограничений гулять и заниматься спортом можно каждый день с 5:00 до 9:00.На обычные прогулки можно выходить 3 раза в неделю с 9:00 до 21:00 (график для жителей каждого дома опубликован на mos.ru, "Яндекс-картах" и в мобильных приложениях).Радиус прогулки не должен превышать 2 км от места проживания.Гулять можно на любых открытых городских пространствах: во дворах, на улицах, в скверах и парках. Но при большом скоплении людей администрация парка имеет право прекратить доступ на его территорию.При прогулках запрещается пользоваться лавочками, беседками, детскими и спортивными площадками.Во время прогулок и занятий спортом запрещается пользоваться общественным транспортом, однако можно использовать велосипеды, самокаты, ролики и любой другой личный спортивный инвентарь.При соблюдении этих правил гулять могут практически все жители города, в том числе люди старше 65 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями. Выходить на улицу по-прежнему нельзя только тем, кто болеет коронавирусом (или имеет симптомы ОРВИ) и совместно проживающим с ними.Возобновление работы велопрокатаС 1 июня к обычному режиму работы возвращается городская система велопроката. Взять велосипед теперь снова смогут все желающие (ранее это было доступно только курьерам и волонтерам). Однако пользоваться транспортом необходимо в перчатках или же перед возвратом продезинфицировать все его части. Оператор столичного велопроката также будет проводить санитарную обработку велосипедов на регулярной основе.Масочный режимМасочный и перчаточный режим в Москве с 1 июня усилен. Теперь одевать маску необходимо при любом выходе из дома, в том числе во время прогулок и занятий спортом. На работе, в магазинах, аптеках, центрах "Мои документы", любых других учреждениях и в общественном транспорте необходимо дополнительно использовать перчатки.Цифровые пропускаНесмотря на ряд послаблений, режим повышенной готовности продлен в Москве до 14 июня. По-прежнему запрещены любые массовые мероприятия, закрыты рестораны и кафе, салоны красоты и парикмахерские.Также в городе сохраняется пропускной режим для поездок на любых видах транспорта. Срок действия цифровых пропусков, оформленных ранее для посещения работы, автоматически продлевается до 14 июня. Для поездок в медицинские учреждения, на дачу или в магазины горожанам по-прежнему необходимо оформлять разовые пропуска.