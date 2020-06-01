Почти три десятка тематических детских лагерей в России примут в этом году школьников. Они смогут не только отдохнуть, но и узнать много нового о робототехнике и компьютерных программах, попробовать свои силы в 3D-моделировании и других направлениях сферы IT. Все это — часть реализации нацпроекта Цифровая экономика.

Почти три десятка тематических детских лагерей в России примут в этом году школьников. Они смогут не только отдохнуть, но и узнать много нового о робототехнике и компьютерных программах, попробовать свои силы в 3D-моделировании и других направлениях сферы IT. Все это — часть реализации нацпроекта "Цифровая экономика".За ними – будущее. Юные, смелые, дерзкие, талантливые, жадные до знаний. И эти знания уже давно находятся не только внутри школьных стен и аудиторий вузов. Интернет — как проводник в мир информации. Возможность увидеть древние города вживую, лицезреть композиции лучших музеев мира, послушать лекции нобелевских лауреатов или даже просто посетить школьный урок, не выходя из дома, бесплатна и реализуется одним лишь кликом. Сделать этот клик доступным каждому — основная задача национальной программы "Цифровая экономика".Удмуртия. Село Дебёсы, 1200 километров от столицы, 130 километров от Ижевска, ближайшая железнодорожная станция — в часе езды. В ближайшее время эти расстояния превратятся в условности — информационная инфраструктура, словно глобальная паутина, разрастается по всей стране сотнями километров кабелей и тысячами вышек связи. Уже к следующему году высокоскоростной доступ к Интернету появится в почти 42 тысячах школ, колледжей и техникумов, сделав качественное и современное онлайн-образование доступным не только жителям миллионников, но и маленьких городов. В одной Удмуртии Интернет проведут в 300 образовательных учреждениях."В частности, за три года, в период с 2019 по 2021 год, запланировано подключение к сети Интернет 875 социальных объектов. Причем мы говорим про высокоскоростной доступ к сети Интернет. У нас всего 622 школы, из них 370 уже подключены посредством волоконно-оптической связи, а за 2020 год мы подключим еще 92 школы. Всего на 2020 год у нас запланировано подключение 280 социальных объектов", — рассказывает министр информатизации и связи Удмуртской республики Тимур Меджитов.Но цифровизация — это гораздо больше, чем просто возможность безгранично путешествовать по просторам Интернета. Разработчик, IT-аналитик, эксперт информационной безопасности. Завтрашние специалисты сейчас учатся в обычных школах. Это призеры олимпиад, юные исследователи, создатели и теоретики. 850 грантов за высокие достижения в области математики, информатики и технологий цифровой экономики школьники со всей России смогут получить уже в этом году. И в этом же, 2020, 28 детских лагерей откроют свои тематические смены. Робототехника, компьютерные программы, 3D-моделирование и многое другое. Нескучные занятия на понятном для подростков языке, а главное — море практики в компании экспертов и тех, кто сам еще не так давно сидел за школьной партой."По опыту моей работы могу сказать, что школьникам больше нравится заниматься в компании людей, более приближенных к ним по возрасту. Они воспринимают студентов намного лучше, потому что студенты более приближены к ним. И специфичная молодежная манера общения тоже этому способствует. Атмосфера такого лагеря позволяет не только учиться, причем на высоком уровне, но и проводить время в компании единомышленников и студентов, которые всегда помогут советом", — отмечает студентка МФТИ, вожатая смены по цифровой экономике Валерия Котова.Последняя смена в Подмосковье собрала ребят из 27 регионов страны от Алтая до Ярославля. Ведь уровень образования должен быть одинаковым, вне зависимости от географического положения. В Белгородской и Оренбургской областях больше всего школ уже, выигравших гранты на развитие образования в области математики, информатики и технологий. Такие гранты получают лучшие гимназии, лицеи и школы, чтобы развивать, а самое главное — делиться своим опытом. Своим опытом делится и бизнес. "Уроки цифры" — это не просто информатика, а целый обучающий курс от гигантов IT-рынка по самым разным IT-направлениям в игровой форме."Проект "Урок цифры" и участие нашей компании, "Лаборатории Касперского", посвящен информационной безопасности детей в Интернете. Мы с вами рассмотрим вопросы, связанные с безопасностью ваших аккаунтов в социальных сетях, с подбором паролей, с необходимостью использовать защищенное соединение для оплаты покупок или перевода кому-то денежных средств и, в целом, с безопасностью будущего, с безопасностью наших детей в Интернете", — объясняет руководитель направления "Лаборатории Касперского" по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко.Искусственный интеллект, проектное управление, облачные технологии, то, чему раньше годами учились в вузах, теперь доступно обычным школьникам. Ведь именно они и их достижения определят будущее, в том числе и цифровое.