В сожженном дотла эпицентре протестов в Миннеаполисе вечером 30 мая снова людно. Получив последние инструкции, молодые люди в масках снимаются с места ровно в восемь. Конечно, это вызов. В это время начинается объявленный властями комендантский час.

В сожженном дотла эпицентре протестов в Миннеаполисе вечером 30 мая снова людно. Получив последние инструкции, молодые люди в масках снимаются с места ровно в восемь. Конечно, это вызов. В это время начинается объявленный властями комендантский час.Толпа начинает движение. Еще одна группа в этом время пыталась прорваться к полицейскому участку №5. В итоге напоролись на кордон. Град резиновых пуль. Одна попала в оператора местной телекомпании.На этот раз обошлось без погромов. На улице вывели не 700, а 4100 национальных гвардейцев. Три минувшие ночи в Миннеаполисе было гуляй-поле. Протесты походили на боевые действия. Какое-то время сослуживцы задушившего Флойда Дерека Шовена держали оборону, но потом решили оставить свой участок. Его подожгли. Пламя охватило целый квартал. Всего пострадали более 170 построек.Попасть можно было или под резиновую, а может, и под настоящую пулю. Вот мародера от банкомата подсветкой прицела отгоняет засевший на крыше снайпер.Когда стемнело к магазином стали подтягиваться белые мужчины, которые называют себя хорошо вооруженными "реднеками". Те, у кого оружия нет, выходят с битами. Въезд в квартал перегородили машинами.Оснований для тревоги хватает. В Сети гуляет вот это видео с прямыми угрозами. Человек в маске предупреждает, что протесты перекинутся на жилые районы: "Когда здесь ничего не останется, мы двинемся на окраины и одновременно захватим здание местного правительства. И что вы будете делать тогда? А ведь мы сделаем это".К Капитолию Миннесоты — он в соседнем городе Сент-Пол — направились колонной. Впереди — пешие, позади — автомобили. Арест патрульного Дерека Шовена их не успокоил. Они в него просто не поверили.Впереди — мост через Миссисипи. Преодолеть его не получается. Полицейские на другом берегу встречают авангард слезоточивым газом. Погромщики сами переходят в оборону.Как и предполагала толпа, полиция начала движение. Рядом с нами в это время работает съемочная группа CNN. Наше интервью попадает к ним в кадр. Видимо, это и есть то самое "русское вмешательство", про которое рассказывают на либеральном американском телеканале.Так было в Фергюсоне с Майлом Брауном или в нью-йоркском Статен-Айленд с Эриком Гарнером. Так случилось и с Джорджем Флойдом. Прямо здесь.Забегаловка Сup Foods. Экипаж Шовена и его напарника окажется на месте вторым. Сначала два офицера будут скручивать Флойда. В деле написано, что он сопротивлялся. Но съемка (а свидетели вели ее с нескольких ракурсов) это опровергает.Он говорил пока мог. 8 минут. И задержанный, и прохожие умоляли не душить его. Полицейский остановился только тогда, когда Джордж Флойд потерял сознание.Скорая приедет быстро, но будет поздно. Джордж Флойд стал жертвой человека, с которым фактически делил один хлеб. Они оба были охранниками в ночном клубе El Nuevo Rodeo, хотя, возможно и не знали друг друга лично. Зато характер Шовена запомнился и посетителям, и бывшей владелице заведения. "Он был очень вспыльчивым и при любой конфликтной ситуации доставал газовый баллончик, поливал всех без разбора", — вспоминает она.В полиции Шовен и вовсе не сдерживал себя. За 19-летнюю карьеру на него поступили 18 жалоб. Против шовина проводилось внутренне расследование в 2006-м после убийства на вызове. Обвинения были сняты. Офицер, который на видео сдерживает толпу, привлекался по делу о чрезмерном применении силы. Дело было урегулировано в суде в 2017 году.Первое фото Шовена под стражей. Он помещен в тюрьму округа Рэмси, где содержится в одиночной камере и находится под постоянным наблюдением. Кто знает, что взбредет ему в голову, ведь от Шовена отвернулась даже жена. После ареста она подала на развод.Бывшему полицейскому предъявлены обвинения в убийстве третьей степени, то есть по неосторожности. В общей сложности ему грозит 35 лет тюрьмы.Те, кто идут и идут к мемориалу, считают, что это слишком мягкое наказание. Впрочем, дело не только в Джордже Флойде и его убийце. Люди уверен, что нужно менять систему.