Сегодня во всем мире отмечают День защиты детей. Ежедневно маленьких граждан России в числе других защищают сотрудники МЧС.

Сегодня во всем мире отмечают День защиты детей. В Санкт-Петербурге сотрудники МЧС совместно с благотворительной организацией и артистами цирка провели акцию поддержки. Они поздравили с праздником детей-инвалидов, которые сейчас находятся на карантине и в домах-интернатах. Спасатели приехали на пожарной машине, украшенной воздушными шарами. С помощью автолестницы они поднимали артистов, а те устраивали представление для детей.Ежедневно маленьких граждан России в числе других защищают сотрудники МЧС. Только с начала этого года спасатели помогли 900 детям. За прошлый год они спасли полторы тысячи ребятишек, напоминает телеканал "Россия 24".Поисково-спасательные отряды МЧС ищут заблудившихся детей в лесу, в горах, на водоемах, под водой. Спасают малолетних россиян при ликвидации ДТП. Чаще всего причиной вызова становятся бытовые происшествия. С помощью спецоборудования спасатели освобождают детей, застрявших между прутьями заборов и в радиаторах, вызволяют из закрытых квартир. Кроме того, сотрудники МЧС активно работают с добровольными поисковыми организациями, делая все возможное чтобы найти потерявшихся детей.