Две юные жительницы Красноярска оказались в больнице после страшной аварии на пешеходном переходе. Момент ДТП попал в объектив камеры наблюдения.

Две юные жительницы Красноярска оказались в больнице после страшной аварии на пешеходном переходе. Момент ДТП попал в объектив камеры наблюдения.Авария произошла около 14:30 по местному времени 31 мая в районе дома №31 по улице Карамзина. Четырнадцатилетние подруги не стали дожидаться зеленого сигнала светофора и бросились на противоположную сторону. Водитель из машин поздно заметил пешеходов, в результате Nissan Sunny сбил девочек.Одну из них отбросило на проезжую часть, вторую машина задела по касательной, но после падения рука школьницы попала под колесо. Обеих пострадавших госпитализировали с многочисленными травмами.Управлявший автомобилем 31-летний мужчина, как показало обследование, был трезв. Пользователи указывают на то, что девочки сами "кинулись под колеса".