Дерзкую кражу совершили двое проживающих в Москве мигрантов - под видом полицейских они провели досмотр машины знакомого, после которого у того пропали 130 тысяч рублей. Допрос злоумышленников сняли на видео.

Дерзкую кражу совершили двое проживающих в Москве мигрантов — под видом полицейских они провели досмотр машины знакомого, после которого у того пропали 130 тысяч рублей. Допрос злоумышленников сняли на видео.По словам подозреваемых, идея пришла им спонтанно, однако действовали они слаженно. На машине выследили давнего знакомого, на улице 800-летия Москвы с помощью помаргивания фарами остановили его, после чего один из преследователей представился сотрудником управления по контролю за оборотом наркотиков и потребовал от мужчины снять куртку.Досмотр оказался "успешным", но не для владельца вещи: после того, как мнимые полицейские уехали, он не нашел в кармане 130 тысяч рублей. К тому моменту, как лжеправоохранителей задержали, они успели потратить все деньги.На время расследования подозреваемых отпустили под подписку о невыезде. Следователи не исключают, что они не в первый раз выдают себя за стражей порядка.