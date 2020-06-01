Окончательный состав участников Единой лиги ВТБ в сезоне 2020/21 станет известен 15 июня. Как заявил президент лиги Сергей Кущенко до этой даты клубы должны подтвердить свое участие.

Окончательный состав участников Единой лиги ВТБ в сезоне 2020/21 станет известен 15 июня. Как заявил президент лиги Сергей Кущенко до этой даты клубы должны подтвердить свое участие.Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал ТАСС, что регламент турнира не будет изменен. До 15 июня клубы должны подтвердить свое участие в сезоне. При розыгрыше регулярного чемпионата ВТБ-лига учтет опыт российской премьер-лиги по возобновлению чемпионата России по футболу.Сезон в Единой лиге ВТБ был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. Чемпион сезона 2019/20 определен не был.