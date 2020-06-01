Актриса Елена Воробей заразилась коронавирусом. О своем диагнозе актриса узнала три дня назад, но не стала публично сообщать из-за глупых страхов. Я начинаю эту борьбу. Каких-то таких серьезных симптомов у меня не было, было легкое покашливание, какое-то такое очень глубокое, и, в общем, легкое недомогание, — сказала Воробей в видеоролике.

Актриса Елена Воробей заразилась коронавирусом. Об этом она рассказала в своем Instagram.О своем диагнозе актриса узнала три дня назад, но не стала публично сообщать из-за "глупых страхов". Воробей не хотела беспокоить своего отца — "он сердечник, человек крайне эмоциональный". А кроме того, по словам актрисы, COVID-19 уже "всех достал до тошноты", и ей, как и всем, уже хочется перелистнуть эту страницу."Я начинаю эту борьбу. Каких-то таких серьезных симптомов у меня не было, было легкое покашливание, какое-то такое очень глубокое, и, в общем, легкое недомогание", — сказала Воробей в видеоролике.Ей предстоит компьютерная томография, которая покажет, насколько болезнь охватила легкие.Своим видеороликом актриса хотела поддержать тех, кто сейчас находится в состоянии тревоги, "когда симптомы нагнетаются, а ты не знаешь кому звонить и что делать". По ее мнению, главное — не нервничать. Воробей поблагодарила своих врачей и всех, кто помогает ей выкарабкаться. Также она порекомендовала тем, кто заболел ковидом с высокой температурой, не экспериментировать и обращаться к докторам.Ранее стало известно, что коронавирусом заразились Наталья Вавилова, Дарья Мороз, Алена Бабенко, Петр Красилов и другие известные российские актеры.