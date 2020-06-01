Европейская комиссия может начать взимать плату с 70 тысяч компаний за доступ к рынку ЕС, чтобы помочь оплатить ее программу экономического восстановления от последствий пандемии коронавируса, сообщил в интервью изданию The Financial Times комиссар по бюджету Йоханнес Хан.

Европейская комиссия может начать взимать плату с 70 тысяч компаний за доступ к рынку ЕС, чтобы помочь оплатить ее программу экономического восстановления от последствий пандемии коронавируса, сообщил в интервью изданию The Financial Times комиссар по бюджету Йоханнес Хан.Хан сказал, что сейчас нет альтернативы предоставлению Европейской комиссии новых источников дохода для обслуживания долга, который она возьмет на себя в рамках плана помощи на 750 миллиардов евро (833 миллиарда долларов), согласно FT. Он призвал страны-члены ЕС поддержать введение налога на прибыль.План комиссии для фонда восстановления включает предложения по нескольким новым "собственным ресурсам", включая доходы от торговли квотами на выбросы и налогообложения цифровых компаний, если глобальное решение не будет найдено.Хан, похоже, расширяет общее предложение по сбору средств "на основе деятельности крупных компаний".По словам Хана, сбор будет нацелен на 70 тысяч компаний в Европе с глобальными продажами, превышающими 750 миллионов евро, и будет зависеть от размера компании."Мы стремимся к тому, чтобы — самое позднее к концу 2027 года — у нас был функционирующий устойчивый поток новых собственных ресурсов в наш бюджет", — сказал он.Негативные экономические последствия, вызванные пандемией коронавируса и согласием лидеров ЕС на беспрецедентные меры по оказанию помощи, вновь привели к обсуждению общего бюджета Евросоюза, который будет финансироваться странами=членами блока.Вопрос о предоставлении полномочий по сбору налогов самому ЕС обсуждался в течение некоторого времени, хотя некоторые правительства сопротивлялись посягательству на их суверенитет.Любые общие налоги ЕС потребуют одобрения всех 27 национальных правительств ЕС и Европейского парламента.