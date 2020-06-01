Газета Financial Times предположила, что северокорейский лидер Ким Чен Ын намерен пополнить госказну за счет обеспеченных граждан страны. Пхеньян впервые с 2003 года намерен выпустить гособлигации.

Газета Financial Times предположила, что северокорейский лидер Ким Чен Ын намерен пополнить госказну за счет обеспеченных граждан страны. Издание высказало подобные предположения в связи с тем, что впервые с 2003 года Пхеньян планирует выпустить гособлигации.Как сообщило в апреле южнокорейское издание Daily NK, бумаги уже напечатаны и даже доставлены в северокорейский центробанк. Использовать их планируют в том числе, как платежные средства: предполагается, что 60% выпуска выделят организациям, использующим бюджетные средства, чтобы те расплачивались ими с поставщиками внутри страны. Оставшиеся 40%, по информации издания, должны купить состоятельные граждане республики.Как сообщает FT, пандемия коронавируса и международные санкции в Северной Корее привели к тяжелейшему экономическому спаду с 1997 года. По мнению экспертов, опрошенных газетой, выпуск гособлигаций – еще одно тому свидетельство. Плюс – отмечают специалисты, такое решение говорит о том, что Ким Чен Ын восстанавливает централизованное управление экономикой страны и отказывается вводить рыночные элементы в республике."Я думаю, что это первый реальный признак того, что они находятся под очень серьезным финансовым давлением из-за санкций и вируса", — приводит издание комментарий эксперта по Северной Корее из Венского университета Питера Уорда, который назвал нынешнюю эмиссию “большим событием”. При этом гарантий возврата, по мнению эксперта, у покупателей облигаций нет, ведь большая часть северокорейских руководителей просто “некомпетентна” в принятии инвестрешений.