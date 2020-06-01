Газ по трубопроводу Ямал-Европа с 1 июня начал поступать в прямом направлении — из России на европейский рынок после нескольких дней простоя и прокачки газа в реверсном режиме — из Германии в Польшу, согласно данным оператора Gascade.

Газ по трубопроводу "Ямал-Европа" с 1 июня начал поступать в прямом направлении — из России на европейский рынок после нескольких дней простоя и прокачки газа в реверсном режиме — из Германии в Польшу, согласно данным оператора Gascade.Из-за прекращения многолетнего контракта "Газпрома" с Польшей 18 мая 2020 года был приостановлен транзит российского газа по трубопроводу "Ямал — Европа", проложенному из России через Белоруссию и Польшу в Германию.С этого момента мощности польского участка выставляются на аукцион. Длина польского участка - 683 км. Польским участком газопровода владеет EuRoPol Gaz. С 18 мая объем на этом участке выкупался по дням. На июнь выкуплено 93% от мощности польского участка "Ямал — Европа".Россия и Польша не намерены продлевать контракт на прокачку газа по польской территории по трубопроводу "Ямал — Европа", сообщил ранее представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.Прекращение прокачки газа через Польшу может снизить поставки в Европу примерно на 30 миллиардов куб. м: проектная мощность газопровода "Ямал — Европа" составляет 32,9 миллиарда куб. м в год.С 1996 года Польша получала из России до 10 миллиардов куб. м газа в год, втрое больший объем страна прокачивала в Германию. В 2012 году Польша добилась снижения цены российского газа на 10%, но все равно считала стоимость топлива завышенной. Через подачу иска в Стокгольмский арбитраж Польша получила право требовать от "Газпрома" возврата $1,5 миллиарда. Суд вынес решение в марте 2020 года, в настоящее время юристы "Газпрома" изучают вердикт арбитража.