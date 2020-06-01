Светлая память о подполковнике внутренней службе навсегда останется с нами, его товарищами, сослуживцами и коллегами...

31 мая 2020 года на 40-м году жизни скоропостижно скончался начальник Тыла Отдела МВД России по району Хорошево-Мневники г. Москвы подполковник внутренней службы Владислав Юрьевич Иванов.Владислав Юрьевич поступил в органы внутренних дел в 1997 году слушателем Московского юридического института МВД России. За время своей службы он прошел путь от дознавателя Отделения дознания милиции общественной безопасности ОВД района Строгино г. Москвы до начальника Тыла Отдела МВД России по району Хорошево-Мневники г. Москвы. Был награжден ведомственными наградами: медалями «За отличие в службе» III, II и I степени, «300 лет Российской полиции».Руководство и личный состав ГУ МВД России по г. Москве и УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве выражает глубокое соболезнование и слова поддержки родным и близким Иванова Владислава Юрьевича. Светлая память о подполковнике внутренней службе навсегда останется с нами, его товарищами, сослуживцами и коллегами.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве