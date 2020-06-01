Крупнейший коммерческий самолёт на полностью электрической тяге совершил успешный испытательный полёт. Производители надеются, что это станет началом переворота в авиации.

Крупнейший коммерческий самолёт на полностью электрической тяге совершил успешный испытательный полёт. Производители надеются, что это станет началом переворота в авиации.Инженеры из компаний Magnix и Harbour Air оснастили электродвигателем самолёт Cessna Grand Caravan 208B. Это одномоторное воздушное судно часто используется для среднемагистральных перевозок. При длине в 11 метров оно вмещает девять пассажиров.Специалисты заменили двигатель внутреннего сгорания (ДВС) на созданный в Magnix электромотор magni500 мощностью 750 лошадиных сил (560 киловатт). Получившийся летательный аппарат был назван eCaravan.Машина успешно совершила 30-минутный испытательный полёт. Очевидцы сообщают, что самолёт издавал на удивление мало шума. Напомним, что это одно из важных преимуществ электродвигателей перед ДВС.Также электрические самолёты сами по себе не загрязняют атмосферу (хотя говорить об их пользе для планеты можно будет, только если и электричество для них будет вырабатываться экологически чистыми методами).По подсчётам специалистов, электрический лайнер в эксплуатации будет на 80% дешевле своего традиционного аналога. Это позволит авиакомпаниям снизить цены на билеты, а также открыть перевозки по непопулярным направлениям.Однако eCaravan в его нынешнем виде вряд ли заинтересует перевозчиков. Слабым местом аппарата остаются литий-ионные батареи. Они могут быть идеальным решением для смартфона, но для самолёта их энергозапас всё-таки маловат. Об этом красноречиво свидетельствуют цифры.После замены традиционного ДВС на magni500 максимальная дальность полёта самолёта уменьшилась в 12 (!) раз и составила всего около 160 километров. А ведь летательный аппарат должен ещё иметь запас хода на случай непредвиденных обстоятельств. В общем, с литий-ионными батареями eCaravan остаётся "доказательством концепции", а не конкурентоспособным транспортным средством.Отметим, что научные группы по всему миру работают над созданием более эффективных аккумуляторов. Но эти технологии по большей части ещё не вышли из стен лабораторий.Между тем представители Magnix надеются, что magni500 будет сертифицирован в качестве авиационного двигателя уже в 2021 году. Также компания приступила к разработке аналогичного электромотора мощностью 1500 лошадиных сил.К слову, ранее 33Live.RuRu рассказывали об испытаниях самого вместительного самолёта с гибридным двигателем. Также мы писали об электрическом аэротакси, работающем на водородных топливных элементах.