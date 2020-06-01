Есть в Кисловодске особое место, которое обязательно стоит посетить. Как раз 31 мая исполняется 5 лет со дня открытия в этом курортной городе первого государственного музея Александра Солженицына.

Есть в Кисловодске особое место, которое обязательно стоит посетить. Как раз 31 мая исполняется 5 лет со дня открытия в этом курортной городе первого государственного музея Александра Солженицына. Музей располагается в доме тети Александра Исаевича, где знаменитый писатель провел первые годы своей жизни. К памятной дате подготовлена специальная экспозиция, новые материалы о жизни Солженицына в России, а также о периоде его жизни в США.Кисловодск. 1910 год. Перед вами единственные сохранившиеся кадры этого южнорусского города, снятые до революции. Последние мирные годы жизни Российской империи. Совсем скоро грянет Первая мировая война, потом революция, братоубийственная бойня и социальные потрясения, которые до неузнаваемости изменят и страну, и ее людей.В декабре 1918 года здесь родится мальчик, которому суждено будет выжить и описать роковое лихолетье накатившего на Россию "красного колеса". Близкие ласково называли его Саней. Для остального мира он станет русским писателем Александром Солженицыным.В советское время память о его семье в Кисловодске "зачистят" и выкорчуют под корень. В 70-е снесут дом, в котором родился писатель; чуть раньше — в середине 60-х — уничтожат и церковь великомученика Пантелеимона, в которой его крестили.Осенью 1994 года, вернувшись на родину после принудительной высылки и 20-летнего изгнания, нобелевский лауреат Александр Солженицын увидит только полуразрушенный дом своей тети, в котором он жил 4 года в раннем детстве."Я все время жил на первом этаже. Я один раз по этой лестнице пошел, споткнулся, нос разбил. Так что больше я не лазил", — вспоминал Солженицын.Пять лет назад особняк был наконец-то приведен в порядок, в нем открыли музей, посвященный жизни и творчеству писателя.В этом году в Кисловодске должны были впервые показать уникальные документы по истории рода Солженицыных. Но из-за карантинных ограничений выставку пришлось перенести на неопределенное время. Сегодня благодаря сотрудникам Дома русского зарубежья имени Солженицына мы с вами все-таки увидим эти малоизвестные редкие документы.На фронте артиллерист Исаакий Солженицын за мужество и профессионализм был награжден Георгиевской медалью 4-й степени, орденом Святого Станислава 3-й степени и орденом Святой Анны 3-й степени. Во время Великой Отечественной войны его сын Александр Солженицын также пойдет на фронт добровольцем, станет артиллерийским разведчиком, капитаном Красной Армии и за мужество будет награжден советскими орденами.Именно с рассказа о своих близких Александр Солженицын начинает главный труд своей жизни — повествование в отмерянных сроках "Красное колесо". По словам Наталии Солженицыной, которая была редактором писателя во время создания этой грандиозной эпопеи, сам Александр Солженицын относился к работе над "Красным колесом" как к долгу перед будущей и настоящей Россией.Замысел "Красного колеса" зародился у Солженицына еще в 30-е годы. Действие самого крупного исторического романа мировой литературы охватывает главные события русской жизни с августа 1914 года по апрель 1917-го.Именно за этим столом Александр Солженицын многие годы работал над "Красным колесом". Сделали его по эскизам самого писателя его американские соседи — плотники в Вермонте. Главный секрет стола в том, что он очень легкий и стоит всего на двух козлах. В случае необходимости его можно быстро разобрать и перенести в любое другое место. Все вещи на столе подлинные. За этим столом писатель будет работать до конца жизни.