С приходом лета коронавирус в России поставил новый рекорд: COVID-19 в нашей стране заболели свыше 400 тысяч человек. Последние новости об эпидемии коронавируса на 1 июня 2020 года – в материале Дни.ру.

С приходом лета коронавирус в России поставил новый рекорд: COVID-19 в нашей стране заболели свыше 400 тысяч человек. Последние новости об эпидемии коронавируса на 1 июня 2020 года – в материале "Дни.ру".Коронавирусом в России заразились более 405 тысяч человек. За последние сутки выявлено 9 268 случаев. За время эпидемии COVID-19 в нашей стране выздоровели 171,8 тысячи человек, умерли 4 693 пациента.Минздрав России одобрил первый отечественный препарат для лечения коронавируса – "Авифавир". Препарат не будет поступать в свободное продажу, лекарство поставят в медицинские учреждения.Россияне с нетерпением ждут курортного сезона. Глава Роспотребнадзора Анна Попова успокоила граждан: медицинские маски носить на пляже не нужно. Но социальную дистанцию из-за коронавируса соблюдать все же необходимо, но это не относится к семейным людям, отметила руководитель ведомства.Шведский ретейлер IKEA 3 июня возобновит работу в Москве. В целях безопасности одновременное количество посетителей будет ограничено.Коронавирусом в мире по последним данным Университета Джона Хопкинса заразились свыше 6,1 миллиона человек. 2,7 миллиона вылечились от COVID-19, скончались 369 тысяч человек.Ученые из Китая опровергли версию о том, что коронавирус начал распространяться с рынка морепродуктов в Ухане. Исследования образцов животных не подтвердили эту версию, утверждают в КНР.Коронавирус в МосквеЗаболели – 180 791Умерли – 2 408Выздоровели – 78 324Коронавирус в РоссииЗаболели – 405 843Умерли – 4 693Выздоровели – 171 883Коронавирус в миреЗаболели – 5 950 963Умерли – 365 980Выздоровели – 2 632 060Статистка коронавируса на 31 мая 2020 годаМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква180 7912 40878 324Россия405 8434 693171 883США1 740 785103 819502 059Весь мир6 110 963369 9802 840 060Коронавирус сегодня | | || | | | |