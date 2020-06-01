Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом опубликовал свежие данные об эпидемии COVID-19 в России. Число заболевших превысило 414 тысяч.

Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом опубликовал свежие данные об эпидемии COVID-19 в России. Число заболевших превысило 414 тысяч.За последние сутки коронавирус в России обнаружен у 9 035 человек в 84 регионах. Более 40% переносят инфекцию бессимптомно. За то же время от COVID-19 умерли 162 человека, а полностью выздоровели 3 994.Новость дополняется.