Во Владивостоке 63-летняя горожанка обратилась в травмпункт с ранами рук. Как выяснилось, медицинская помощь женщине понадобилась из-за крысиных укусов, передают Вести:Приморье.

Во Владивостоке 63-летняя горожанка обратилась в травмпункт с ранами рук. Как выяснилось, медицинская помощь женщине понадобилась из-за крысиных укусов, передают "Вести:Приморье".По словам жительницы дома на улице Русская, утром она хотела покормить кошек, которые гуляли во дворе. Но в тот момент, когда пенсионерка решила поставить возле подвала тарелку с едой, неожиданно из темноты выскочила крыса и укусила ее.В состоянии шока она вернулась домой, обработала раны и обратилась в медучреждение. После оказания помощи женщину направили в больницу для наблюдения. По факту случившегося начата проверка.