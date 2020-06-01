Действительное количество безработных россиян в четыре раза превышает количество официально зарегистрированных в службах занятости россиян, заявил президент Конфедерации труда России (КТР), член Совета при президенте России по правам человека Борис Кравченко.

Действительное количество безработных россиян в четыре раза превышает количество официально зарегистрированных в службах занятости россиян, заявил президент Конфедерации труда России (КТР), член Совета при президенте России по правам человека Борис Кравченко.Очевидно, что названное Минтрудом количество безработных (2,09 млн человек) не дает понимания изменений на рынке труда, отметил Кравченко в интервью "Интерфаксу". В России насчитывают 8 млн безработных граждан, и тенденция к росту безработицы сохраняется, подчеркнул Кравченко.У граждан, которые потеряли работу во время пандемии коронавируса, появилась мотивация для получения статуса безработного. Власти увеличили размер пособия по безработице и упростили порядок приобретения статуса безработного.КТР — одно из крупнейших российских профсоюзных объединений, в организациях состоят более 2 млн человек.