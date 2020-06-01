Президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин предложил включить в группу риска по коронавирусу COVID-19 россиян с вредными привычками. Специалист заявил, что слухи о ..

Президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин предложил включить в группу риска по коронавирусу COVID-19 россиян с вредными привычками. Специалист заявил, что слухи о пользе курения и употребления спиртного в борьбе с инфекцией являются заблуждением.По словам Демина, курение ослабляет легкие, которые вирус поражает в первую очередь, а алкоголь подрывает иммунитет и нарушает работу печени. В целом, пагубные пристрастия лишь повышают шанс заболеть тяжелой формой COVID-19.