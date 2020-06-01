Минобороны России возводит многофункциональный медицинский центр в Воронеже.

Минобороны России возводит многофункциональный медицинский центр в Воронеже. Новый комплекс на 200 койко-мест строят по поручению Владимира Путина. Специалисты возвели стены и внутренние перегородки. Сейчас укладывают кровлю. Кроме того, идет монтаж утеплителя, внутренних и наружных инженерных систем.Работы ведутся круглосуточно, задействованы почти полторы тысячи рабочих и 100 единиц спецтехники. Всего Минобороны возводит 16 многопрофильных медцентров в 15 регионах страны, напоминает телеканал "Россия 24".