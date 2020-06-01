Лидер рок-группы ЭйзимО из Санкт-Петербурга стал подозреваемым в двух эпизодах растления малолетних. По версии следствия, музыкант совершал развратные действия в отношении юношей, которым ..

Лидер рок-группы "ЭйзимО" из Санкт-Петербурга стал подозреваемым в двух эпизодах растления малолетних. По версии следствия, музыкант совершал развратные действия в отношении юношей, которым сейчас 15 и 17 лет.В отношении артиста завели уголовное дело. Правоохранители полагают, что до одного из пострадавших рокер домогался, когда тому было всего 13 лет. Наряду с ним подозреваемыми по делу проходят 54-летний охранник и 59-летний член экипажа исследовательского судна.