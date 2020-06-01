На прошедшей неделе народные избранники провели заседания нескольких комитетов - пока еще по видео­связи

Депутаты ЗС нашей области продолжают разрабатывать решения, имеющие особое значение для 33-го региона. На прошедшей неделе народные избранники провели заседания нескольких комитетов - пока еще по видео­связи.Наказание без нарушения?На заседании комитета по вопросам государственного устройства, законности и правопорядка под председательством Александра Нефёдова, вице-спикер парламента Роман Кавинов проинформировал коллег об итогах работы над проектом закона «О тишине».Закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Владимирской области» Законодательное Собрание приняло месяц назад. Обновлённый закон, где появился «тихий час» с 13.00 до 15.00, а также изменения в кодекс об административных правонарушениях, в котором прописывалась ответственность за нарушение «закона о тишине», направили на подпись Губернатору региона.Однако одобренным вернулся лишь второй документ. Это вызвало правовую коллизию.Получилось, что наказание законодательно установили, а за что - непонятно. Причем даже ранее действовавший запрет на шум по ночам оказался парализован. Принципиальных возражений у главы региона не было, поэтому закон направили на доработку.- Несмотря на то, что закон поддержали Общественная палата и правоохранительные органы, мы не стали настаивать на изначальной редакции и предложили урегулировать все разногласия через согласительную комиссию. Нам было важно в самые кратчайшие сроки, как минимум, восстановить дееспособность нормы о тишине в ночное время, а по-хорошему, принять полноценный закон, включающий дневной «тихий час». В этой ситуации пострадавшей стороной оказались жители. Поэтому мы решили, что самое разумное сейчас - как можно скорее договориться, - прокомментировал позицию депутатского корпуса Роман Кавинов.В согласительную комиссию вошли авторы законопроекта о тишине и представители администрации области, которым удалось выработать консолидированный вариант документа. Представители ЗС сумели аргументировать необходимость моратория на шум с 13.00 до 15.00, а вот запрет на проведение в «тихий час» строительных и ремонтных работ с применением спецтехники иключили. Речь идёт о краткосрочных мероприятиях, например, благоустройстве дворов, ремонте тротуаров, которые считаются сезонными работами, необходимыми раз в несколько лет. Откладывать их в силу реалий просто недопустимо.28 мая документ повторно вынесут на утверждение в Законодательное Собрание.«Раздвоение личностей»На заседании комитета по вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта, делам семьи, молодёжи и средствам массовой информации под председательством Елены Лаврищевой народные избранники обсудили ситуацию с госзакупками областного комитета по туризму за прошлый год. Оказалось, что их проводили с нарушениями: аудиторы Счётной палаты выяснили, что общий объём нецелевых или неэффективных расходов в этой сфере составил более 4,6 млн рублей. В фокусе внимания парламентариев - меры, которые в силу ситуации хотят предпринять региональные власти для устранения нарушений.Депутаты в онлайн-формате заслушали информацию об итогах аудита в сфере госзакупок для нужд комитета по туризму администрации области.Оказалось, что многие претензии касаются расходования средств государственной программы по развитию туризма в области, выделенных на «МедовухаФест» в Суздале. Конкретно речь идёт о 3,5 млн рублей. Аудиторы считают, что в этом случае есть признаки недобросовестного выбора поставщика, что повлекло заключение государственного контракта на проведение фестиваля по начальной, а значит - максимальной цене. Помимо этого, были нарушены и условия исполнения контракта.Также отчёт аудиторов выявил нарушения в заключении ещё 2 госконтрактов на проведение семинаров и «круглых столов»: исполнитель выдавал участникам сертификаты о повышении квалификации, которые не считаются бланками документов. Обнаружилось и «раздвоение личностей» - одни и те же участники присутствовали одновременно в разных местах. Но отчёты по итогу оказания услуг в комитете по туризму приняли без каких-либо вопросов.Аудитор Счётной палаты сообщила депутатам, что все материалы уже направлены в Прокуратуру, ФСБ и УФАС области.По понятным причинам, ситуация вызвала у народных избранников вопросы. Члены комитета попросили прокомментировать ситуацию и.о. руководителя комитета по туризму Алексея Цыганова. Он пояснил, что сейчас этот вопрос рассматривает исполнительная власть, результаты и выводы будут сделаны позже. Депутаты предложили направить в адрес Законодательного Собрания информацию об устранении выявленных нарушений, чтобы осуществить парламентский контроль.Чтобы леса не горелиНа заседании комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды депутаты подняли вопрос эффективности финансирования в обеспечение пожарной безопасности лесов региона и мер, которые ещё объективно необходимо предпринять.Председатель комитета Павел Антов напомнил: депутатам часто доводилось слышать, что в лесную отрасль региона перечислили беспрецедентные средства. Логично, что у парламентариев возник вопрос - что конкретно сделали и как расходы отразились на укреплении противопожарной безопасности владимирских лесов.И.о. директора департамента лесного хозяйства Ольга Канищева подтвердила, что в этом году наша область получила существенно больше средств, чем другие регионы ЦФО, где площадь лесов сопоставима с нашей, а именно 471 млн рублей. Однако финансирование ГАУ «Владимирский лесхоз» стало меньше: в целом на выполнение государственного задания выделили 130 млн рублей при 150 млн в прошлом году, на тушение лесных пожаров - 1,18 млн против 1,23, а на работу системы видеонаблюдения за лесами деньги вообще не были доведены. Руководителю областного лесхоза Олегу Лаврову пришлось перераспределить на эти цели средства с других статей расходовДепутаты акцентировали внимание именно на работе системы видеонаблюдения. Олег Лавров сообщил, что все 30 установленных в прошлом году видеокамер находятся в рабочем состоянии. Пусть их обслуживание обходится дорого, а для экономии средств на зиму камеры даже приходится отключать, в ведомстве убеждены - они помогают эффективно отслеживать «термоточки», как только они появились, и дают наиболее точные координаты возгорания. Для максимальной эффективности нужно довести количество камер до 50.Помимо дефицита камер видеонаблюдения есть и другие объективные факторы, мешающие созданию надёжной системы борьбы с лесными пожарами: недостаток специалистов, которые должны тушить лесные пожары, низкий уровень оплаты труда работников лесхоза, необходимость доукомплектования и замены парка техники.Народные избранники предложили Ольге Канищевой и Олегу Лаврову сформировать перечень необходимых действий по обеспечению противопожарного содержания гослесфонда и направить его в ЗС с финансовым обоснованием для совместной проработки.