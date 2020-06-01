В июне полицейские проведут ряд обучающих и пропагандистских мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.

На территории области остается сложной обстановка с детским травматизмом. За 4 месяца 2020 года в 52 ДТП пострадали 64 ребенка. С 0 до 3 увеличилось число дорожных происшествий с участием детей, управлявших мототранспортом.В период с 1 по 30 июня 2020 года Госавтоинспекция объявила о старте кампании «Безопасное лето», направленной на обеспечение дорожной безопасности несовершеннолетних.Изучение с детьми и подростками ПДД РФ, работа с родителями, контрольно-надзорные мероприятия должны проводиться на постоянной основе, несмотря на складывающуюся эпидемиологическую ситуацию.На территории региона образовательные и пропагандистские мероприятия пройдут с использованием дистанционных форм работы. Сотрудники полиции совместно с представителями муниципальных органов управления образования в первый летний месяц подготовят и разместят информацию в родительских социальных группах о соблюдении правил дорожного движения; ошибках, совершаемых детьми и приводящих впоследствии к ДТП.Ряду территорий, где в статистику дорожно-транспортных происшествий дети попадают часто, будет оказана помощь сотрудниками областной отдельной роты дорожно-патрульной службы, которые выедут в сельскую местность и проконтролируют соблюдение правил перевозки детей, управление велосипедами и мототранспортными средствами несовершеннолетними.Госавтоинспекция обращается к родителям! У детей начались каникулы, и впереди - целое лето. Взрослым нужно сделать так, чтобы на отдыхе дети не стали участниками ДТП. К сожалению, иногда мамы или папы даже поощряют нарушение правил подростками: покупая им мототехнику, не заботятся о том, чтобы юноши или девушки научились безопасно передвигаться на ней по дорогам, получили сначала водительское удостоверение.Родителям юных пешеходов очень важно в этот период настроить детей на соблюдение правил безопасности. Тем более, что, находясь на самоизоляции, многие ребята их подзабыли.Водителям также стоит быть внимательными на дороге, особенно, если рядом с проезжей частью находится ребенок. Дети часто действуют импульсивно и могут, не глядя, выбежать на проезжую часть. Снижайте скорость перед пешеходными переходами и там, где дети могут выйти на проезжую часть.