Злоумышленник вошел в квартиру и попытался похитить сумку, однако его заметила потерпевшая и стала звать на помощь, после чего мужчина скрылся...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы задержали 35-летнего приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в попытке грабежа в отношении пенсионерки.В территориальный отдел полиции поступило сообщение от 81-летней москвички. Она сообщила, что в ее квартиру на Украинском бульваре зашел неизвестный мужчина и попытался похитить принадлежащую ей сумку, в которой находились денежные средства, банковские карты и копии документов. После чего он попытался скрыться.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого недалеко от места происшествия.Установлено, что дверь в квартиру оказалась открытой. Злоумышленник вошел в квартиру и попытался похитить сумку, однако его заметила потерпевшая и стала звать на помощь, после чего мужчина скрылся.Следственным отделом ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93