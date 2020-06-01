Не все знают, что онкозаболевания можно лечить в частных клиниках по полису ОМС

В 2019-2024 гг. в России действует проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи», он включает и развитие онкологического профиля. По базовой программе ОМС, для такого профиля установили норматив объёма медуслуг в дневном и круглосуточном стационаре. Благодаря проекту медучреждения начали использовать эффективные препараты, не заменяя их более дешёвыми.Есть выборВо Владимирской области около 40 частным клиник работают в системе обязательного медицинского страхования. Значит, пациенты могут получить там бесплатную для них медпомощь, в том числе и специалистов-онкологов. Так, врачи маммолог-онколог и гинеколог-онколог работают в «Клинике семейной медицины». Врач маммолог-онколог ведёт приём в клинике «Твой доктор». Есть возможность пройти лабораторную диагностику по онкологическому профилю, например, в сети клиник «Палитра».Более того, жители Владимирской области могут получить медицинские услуги по ОМС и в клиниках других регионов. Пациентов чаще всего направляют в Москву, где медики применяют современные высокотехнологичные методы лечения онкологических заболеваний.Как получить услугу по ОМС?О том, как попасть на лечение по полису ОМС в столичную частную клинику, рассказала директор медицинской службы АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Екатерина Тюлькина:- Чтобы попасть на приём, нужны паспорт гражданина РФ, полис ОМС, выданный в России, направление по форме 057-у, СНИЛС, выписка из медкарты, вся иная медицинскую документацию по заболеванию, а также информация о сопутствующих заболеваниях и лечении.На базе клиники работает онкологический центр Sofia, где можно пройти полный комплекс диагностики и лечения онкологических заболеваний. В частной клинике с больным будут работать те же опытные специалисты по тем же стандартам, что и с клиентами, оплатившими лечение другим способом.«Мы стремимся создавать все удобства для иногородних пациентов, максимально используя дневной стационар, - говорит Екатерина Тюлькина. - Пациент может сделать бесплатно для себя, по полису ОМС, диагностические исследования – например, ПЭТ/КТ, получить химиотерапевтическое и хирургическое лечение. Необходимые лекарственные препараты выдадут в клинике.