В такую величину оценили аналитики рост средней цены нового автомобиля в России за 4 месяца 2020 года.

В такую величину оценили аналитики рост средние цены нового автомобиля в России за 4 месяца 2020 года.За это время цена нового легкового автомобиля в нашей стране составила, в срденем, 1 688 000 рублей, подсчитал "Автостат", что на 9,7% больше чем за тот же период 2019 года.Иномарка стала в среднем стоить 1 967 000 рублей, а цена отечественного автомобиля выросла до 698 000 рублей.Ранее опрос россиян показал, что большинство из них после окончания пандемии предпочтут купить личный автомобиль, а не пользоваться каршерингом или общественным транспортом. Опрошенные объяснили это тем, что в своей машине больше комфорта и безопасности.Выяснилось, что 52% опрошенных предпочтут после пандемии купить личный автомобиль, 18% респондентов будут ездить на такси, 17% используют каршеринг, 11% возьмут автомобиль в долгосрочную аренду. Количество тех, кто не определили, составило лишь 2%.