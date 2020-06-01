Нынешнее поколение рамного внедорожника Haval H5, хорошо известного в России под названием Hover, выпускается аж с 2005 года. Считалось, что китайцы готовят ему достойную замену, но теперь появились новые данные.

Нынешнее поколение рамного внедорожника Haval H5, хорошо известного в России под названием Hover, выпускается аж с 2005 года. Считалось, что китайцы готовят ему достойную замену, но теперь появились новые данные.Изображения нового угловатого внедорожника марки Haval уже не раз утекали в сеть и было принято считать, что это будущий наследник нынешнего рамного автомобиля Н5, который уже выпускается за заводе в Тульской области.И вот теперь появились новые тизеры новинки, позволяющие разглядеть ее подробнее. Вместе с тем китайское издание Auto 163 собщает со ссылкой на компанию, что новый (и пока безымянный) внедорожник не станет заменой модели Н5, будет независим от Haval серий H и F и вообще станет самостоятельной моделью.Предполагается, что машина будет базироваться на новой платформе компании, известной внутри страны как B06. Подробности о трансмиссии и моторах внедорожника пока не сообщаются.Ранее в китайских СМИ появились очередные фотографии салона этого автомобиля, премьера которого теоретически может состоятся уже в 2020 году. На фото хорошо видны мощный центарльный тоннель, "шайба" коробки-автомат и огромные экраны "приборки" и медиасистемы. На то, что автомобиль станет чуть более "премиальным" намекают и качественная обивка сидений.В плане внешнего дизайна в Haval решили пойти тем же путем, что и Land Rover с новым Defender и Suzuki с моделью Jimny. Будущий внедорожник получит брутальный дизайн, дополненный проверенной схематикой шасси и современными технологиями. Мультимедийная система будет современной - с 4G связью и точкой доступа Wi-Fi.На фотографиях (одна из них - 3D-модель машины с экрана мультимедии) видно, что главной стилистической доминантой станет передняя часть с массивной решеткой и круглой оптикой, заключенной в черные пластиковые маски (практически как у Defender). Кстати, сама оптика будет светодиодной - на снимках хорошо различимы LED-модули.Еще одна принципиальная фишка - утилитарные бамперы из "кондового" пластика, которые дополнены практичными накладками на колесные арки и порогами. Пара буксирных проушин выставлена напоказ. О назначении внедорожника говорят и неокрашенные дверные ручки. При этом новый автомобиль щеголяет панорамной крышей. Интерьер тоже, судя по всему, будет принципиально другим.