За истекшие сутки прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в 84 регионах составил 9,04 тысяч случаев, умерли — 162.

За истекшие сутки прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в 84 регионах составил 9,04 тысяч случаев, умерли — 162, сообщил официальный представитель информационного центра оперштаба Александр Мясников на канале "Россия 24".Как следует из данных оперативного штаба, у 3622 (40%) клинических проявлений COVID-19 не было.Накануне в России было зафиксировано 9,26 тысяч случаев заболеваний. С 24 по 30 мая прирост не превышал 9 тысяч.По состоянию на 1 июня всего в РФ зарегистрировано 414 878 случаев коронавирусной инфекции, 4 855 умерших и 175 877 выписанных (3 994 выписаны за последние сутки).Таким образом, за все время выздоровел каждый третий пациент.