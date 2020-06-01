В России готовятся доставить в больницы страны первые партии Авифавира — отечественного лекарства от коронавируса COVID-19. Это первый в мире препарат, одобренный для лечения коронавируса. Около 20 тысяч упаковок уже произведены, объем выпуска растет.

В России готовятся доставить в больницы страны первые партии "Авифавира" — отечественного лекарства от коронавируса COVID-19. Это первый в мире препарат, одобренный для лечения коронавируса. Около 20 тысяч упаковок уже произведены, объем выпуска растет. На клинических испытаниях медикамент позволил сократить лечение пациентов более чем вдвое."Авифавир" разработали на основе препарата для лечения тяжелых форм гриппа, который использовали в Японии с 2014 года. Новых побочных эффектов у российского лекарства не нашли, передает телеканал "Россия 24". Оно доказало свою безопасность, а его эффективность превысила 80 процентов."Безусловно, это важный прорыв, — отмечает генеральный директор, председатель правления РФПИ Кирилл Дмитриев. — Потому что Россия вошла в небольшое количество держав, которые производят препараты против коронавируса. Это, соответственно, Россия, США, Китай и Япония. И мы действительно показали, что сумели в короткие сроки произвести препарат, который имеет очень высокую эффективность. Мы видим, что сроки вывода вируса из организма человека, принимающего препарат, сокращаются с девяти до четырех дней по сравнению со стандартной терапией. Это, безусловно, хорошо и для клиник. Безусловно, хорошо, что люди будут выздоравливать быстрее. И, соответственно, после применения этого препарата уже на пятый день люди перестают быть заразными для окружающих, что тоже сокращает срок более чем в два раза. Поэтому, безусловно, это важное событие не только для России, но и для мировой борьбы с коронавирусом".