В Улан-Удэ готовятся к торжественному параду в честь 75-летия победы в ВОВ. Парад возглавит легендарная боевая машина Т-34, принимавшая участие в операции Багратион. Танк выйдет на площадь Советов уже отреставрированным. До этого он стоял на постаменте на станции Дивизионной.

В Бурятии готовятся к торжественному параду в честь 75-летия победы в ВОВ. Военные приступили к формированию парадных расчётов и подготовке экипажей техники. На этой неделе военнослужащие начнут одиночную строевую подготовку в своих частях, сообщили ГТРК "Бурятия" представители пресс-службы ВВО.Парад возглавит легендарная боевая машина Т-34, принимавшая участие в операции "Багратион". Танк выйдет на площадь Советов уже отреставрированным. До этого он стоял на постаменте на станции Дивизионной.Напомним, по приказу Владимира Путина Парад Победы будет проведен 24 июня. В России этот день объявлен нерабочим.