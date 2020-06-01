Пассажиропоток российских аэропортов в апреле упал по сравнению с мартом 2020 года с 11,6 миллиона до 1,47 миллиона человек, сообщила Росавиация.

Пассажиропоток российских аэропортов в апреле упал по сравнению с мартом 2020 года с 11,6 миллиона до 1,47 миллиона человек, сообщила Росавиация.На международных рейсах пассажиропоток в апреле снизился до 30,4 тысячи с 2,544 миллиона человек в марте. Количество пассажиров на внутренних рейсах снизилось до 1,44 миллиона с 9,1 миллиона человек.Пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле снизился до 739,5 тысячи с 9,365 миллиона человек в апреле 2019 года, а по сравненю с мартом 2020 года — в 2 раза.Пассажиропоток через 33 крупных аэропорта России сократился к 13 апреля на 95% в годовом выражении. Последний раз рост пассажиропотока отмечен 9 марта — на 7% в годовом выражении, но уже на следующий день показатель упал на 15%, а к 31 марта — на 75%. К 1 апреля пассажиропоток упал на 83%, к 6 апреля — на 92%, и до 12 апреля показатель держался на уровне 91-93%.Россия с 27 марта 2020 года прекратила постоянное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Исключением стали вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные полеты, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) в России и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства. С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов.Согласно оценкам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), пассажиропоток в мире возможно восстановится до докризисного уровня не ранее 2023 года. Спрос на авиаперевозки в Европе и США упал более чем на 90% с начала пандемии.Количество пассажиров на всех видах транспорта в России в апреле снизилось на 70-95%, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих на совещании по развитию транспорта в стране, которое транслировал ТК "Россия 24". В I квартале было снижение в отрасли "где-то в 3-4% по грузообороту и пассажирообороту", но в апреле ситуация ухудшилась. "На всех видах транспорта — падение от 70% до 95%", — уточнил Дитрих.Госкомпания "Российские железные дороги" (РЖД) сократила перевозки пассажиров в апреле на 69,7% в годовом выражении до 30,3 миллиона человек. В том числе в пригородном сообщении перевезено 28,5 миллиона пассажиров (-69%), в дальнем сообщении — 1,8 миллиона пассажиров (-77%). Всего с начала года перевезено 289,4 миллиона пассажиров (- 20,3%). РЖД отменили ряд поездов дальнего следования по России, ж/д сообщение с другими странами полностью закрыто.Перевозки грузов автомобильным транспортом в марте-апреле внутри страны снизились на 29%, внутренним водным транспортом — на 14%.