Мост через реку Кола оказался поврежден из-за паводка. Сейчас движение по нему закрыто, ведутся ремонтные работы. Ситуацию контролирует Северо-Западная транспортная прокуратура.

Ситуация с паводком в Мурманской области стала главной темой оперативного совещания, которое прошло в правительстве региона. Как известно, в выходные река Кола вышла из берегов. В результате опоры железнодорожного моста через реку сместились. Движение на перегоне станция Выходной — Кола были остановлены, напоминает ГТРК "Мурман". Сейчас в этом направлении функционирует автобусное сообщение.Проверку по факту ЧП начала Северо-Западная транспортная прокуратура. Как отметил губернатор, возобновить транспортировку на вышедшем из работы перегоне постараются наладить в течение двух недель. Перевозку пассажиров осуществляет Октябрьская железная дорога. Замена пролетов моста ведется круглосуточно.Мост через Колу был построен в конце 30-х годов прошлого века. Последний раз ремонтировался в 2014-м. К счастью, сотрудники РЖД своевременно заметили проблему и остановили движение, уточнил Андрей Чибис.В целом по региону сложная ситуация с паводком сохраняется на 11 объектах. Все они находятся под постоянным контролем, рассказал председатель комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области Владимир Гусев. Подтоплена плотина озера Большое Питьевое в Ленинском округе Мурманска, дорога в районе смыкания кольца Восточно-Объездной и Верхне Ростинского шоссе. Ситуация на 15 промышленных предприятиях, оказавшихся в зоне паводка, — под контролем оперативного штаба, отметил Гусев. Сейчас вода начала снижаться.Подтопления, в том числе, отмечены в Оленегорске, в районе озера Окуневка в Мурманске, на автомобильном мосту в Мурмашах, автодороге со 131 км по 229 км, на турбазе "Саамская деревня", в садово-огородническом товариществе в Терском районе. Никто из жителей не пострадал.