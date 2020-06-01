Сотрудники полиции напоминают, что фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации влечет уголовную ответственность.

Отделом дознания ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовных дел в отношении 54-летней жительницы и 39-летнего жителя города Покров, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).Дознанием установлено, что в конце 2019 года фигуранты направили в территориальный отдел по вопросам миграции уведомления о прибытии 10 уроженцев ближнего зарубежья с указанием места их проживания в своем доме и в квартире. Однако намерения предоставить помещение для проживания иностранным гражданам, прибывшим в Россию на заработки, у подозреваемых не было.Дознанием собрана достаточная доказательственная база причастности обвиняемых к совершению преступлений, материалы дел направлены в суд для рассмотрения по существу.Сотрудники полиции напоминают, что фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации влечет уголовную ответственность.Максимальное наказание, предусмотренное за данное деяние, - лишение свободы на срок до трех лет.