Северный флот России оснащен новым вооружением на 60%. В 2020 году СФ получит 6 надводных кораблей, подводных лодок и катеров. В частности, фрегат Адмирал Касатонов и стратегический подводный крейсер Князь Владимир.

Северный флот России оснащен новым вооружением на 60%. В 2020 году СФ получит 6 надводных кораблей, подводных лодок и катеров. В частности, фрегат "Адмирал Касатонов" и стратегический подводный крейсер "Князь Владимир", рассказал в интервью газете "Красная звезда" командующий флотом Александр Моисеев.Помимо этого, сухопутные подразделения СФ получат 180 единиц боевой техники, адаптированной к условиям Арктики. Также на флоте идут испытания новейшего оружия, среди которого есть и гиперзвуковое, добавил командующий.Ранее командующий ВМС России Николай Евменов сообщил, что в 2020 году военно-морские силы получат 35 боевых кораблей.