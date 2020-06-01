Для того, чтобы оценить предложение Дональда Трампа переформатировать G7, требуется больше информации по повестке встречи, составу участников и возможному статусу России. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что президент Владимир Путин является сторонником диалога.

Для того, чтобы оценить предложение Дональда Трампа переформатировать G7, требуется больше информации по повестке встречи, составу участников и возможному статусу России. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что президент Владимир Путин является сторонником диалога.Также Песков напомнил о существовании других механизмах международного диалога, "весьма комфортных для всех участников и эффективных". В пример он привел Большую двадцатку, которая позволяет странам, лидирующим экономикам мира обсуждать наиболее актуальные вопросы.Ранее президент США Дональд Трамп перенес саммит G7 с июня на сентябрь 2020-го. Также он заявил, что планирует пригласить на встречу Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.В прошлом году Трамп также высказывался за то, чтобы Россия снова стала членом G8. Однако, по его словам, "Путин — гордый человек", и проситься в Большую восьмерку не будет. Позже глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что развитие G20 показало, что G7 уже не играет прежней роли.