Днем 1 июня 2020 года на перегоне между станциями Кола и Выходной в Кольском районе Мурманской области произошло обрушение надводной части железнодорожного моста. По предварительным данным, ..

Днем 1 июня 2020 года на перегоне между станциями Кола и Выходной в Кольском районе Мурманской области произошло обрушение надводной части железнодорожного моста. По предварительным данным, причиной ЧП стало подмывание насыпи опоры инженерного сооружение. Оно, в свою очередь, произошло из-за интенсивного таяния снега и подъема уровня воды в реке Кола.Известно, что движение поездов по мосту было полностью прекращено еще 30 мая. Место ЧП сняли на видео. Надо восстановлением переправы уже работают специалисты.