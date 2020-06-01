Погода в Москве и Московской области в мае 2020 года установила исторический рекорд по количеству осадков. Объем спустившейся с неба влаги почти в два раза превысил месячную ..

Погода в Москве и Московской области в мае 2020 года установила исторический рекорд по количеству осадков. Объем спустившейся с неба влаги почти в два раза превысил месячную норму.Метеоролог Татьяна Позднякова отметила, что в последний месяц весны в столичном регионе выпало более 159 миллиметров осадков. Это является рекордным показателем за всю историю наблюдений. Синоптики допускают, что в будущем аномальные погодные явления будут происходить все чаще, передает телеканал "".