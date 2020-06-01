Депутат российской Госдумы, заместитель главы комитета палаты по международным делам Наталья Поклонская заявила, что украинского телеведущего Остапа Дроздова, который пожелал смерти жителям Донбасса и Крыма, душевные проблемы.

Депутат российской Госдумы, заместитель главы комитета палаты по международным делам Наталья Поклонская заявила, что украинского телеведущего Остапа Дроздова, который пожелал смерти жителям Донбасса и Крыма, душевные проблемы.Парламентарий предположила, что этого "фантазера" преждевременно освободили из психиатрической клиники. "Надеюсь, его состояние когда-нибудь улучшится, и юноша освободится от непростой психической хвори", — приводит слова Поклонской РИА Новости.Всем желающим уничтожения Крыма политик предложила умерить пыл. Она напомнила о том, что вопрос о том, чей Крым, больше не стоит.Ранее телеведущий и писатель из Львова Дроздов пожелал жителям Крыма и Донбасса смерти, а также выступил за тотальную блокаду этих регионов.