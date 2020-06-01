С началом лета пенсионеры в России начнут получать повышенные выплаты. Правда, коснется такая мера лишь некоторых категорий граждан.

С началом лета пенсионеры в России начнут получать повышенные выплаты. Правда, коснется такая мера лишь некоторых категорий граждан.На повышение пенсии в России с 1 июня стоит рассчитывать тем, кому в мае исполнилось 80 лет. Размер их фиксированный выплаты увеличится почти в два раза с нынешних 5 686 рублей.Прибавку к пенсии в России с 1 июня могут ожидать и граждане, у которых на попечении находятся иждивенцы. Размер повышения составит 1 895 рублей. Выплачивать деньги будут максимум за трех иждивенцев.Хорошие новости и для пенсионеров, которые уволились с работы. Государство с 1 июня вернет им все выплаты, не полученные по индексации.Коронавирус также вносит свои коррективы в условия выплаты пенсий в России. Региональные власти будут доплачивать пожилым гражданам, находящимся на самоизоляции. Размер выплат нужно уточнять в местном отделении Пенсионного фонда.Ранее "Дни.ру" сообщали, что уйти досрочно на заслуженный отдых могут 30 категорий граждан. Речь идет в том числе о тех, кто работал на Крайнем Севере. При этом необходимо иметь страховой стаж – 20 лет у женщин и 25 у мужчин.Особые условия предусмотрены для женщин с двумя и более деттьми. Такие граждане должны отработать в условиях Крайнего Севере не менее 12 лет. В таком случае уйти на заслуженный отдых можно будет в 50 лет.Кроме того, в 2020 году россиянам проиндексируют накопительную пенсию. Она увеличится на 9,13%. Перерасчет произойдет автоматически с 1 августа, писать заявление не нужно.