Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией COVID-19, передает "Интерфакс".По словам Пашиняна, он сделал тест, так как планировал посетить военные части, тест оказался положительным. Как выяснилось, коронавирусом заразилась вся его семья.Пашинян считает, что заразился во время одного из совещаний "через официанта, который приносил воду в стаканах".Позже стало известно, что у официанта подтвержден коронавирус.