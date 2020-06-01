Премьер-министр Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом COVID-19. Глава армянского правительства сообщил, что инфекцию подхватила вся его семья. По словам Пашиняна, пока болезнь ..

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом COVID-19. Глава армянского правительства сообщил, что инфекцию подхватила вся его семья.По словам Пашиняна, пока болезнь протекает бессимптомно. Тем не менее, политик принял решение продолжить работу в удаленном режиме. Он заявил, что будет исполнять свои обязанности, пока это позволяет состояние здоровья.