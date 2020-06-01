Днем 1 июня 2020 года неизвестный с пакетом вызвал переполох в Киеве угрозами взорвать мост через Днепр, по которому проходят поезда метро. Он потребовал встречи с главой МВД Арсеном Аваковым, ..

Днем 1 июня 2020 года неизвестный с пакетом вызвал переполох в Киеве угрозами взорвать мост через Днепр, по которому проходят поезда метро. Он потребовал встречи с главой МВД Арсеном Аваковым, передает .Движение по мосту было остановлено. На месте работают правоохранительные органы, ведется поиск взрывного устройства. Даже если его не найдут, злоумышленник уже может быть обвинен в преступлении.Напомним, что в сентябре 2019 года этот же мост угрожал взорвать другой нарушитель порядка. При задержании у мужчины взрывчатки не обнаружили.