Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений после совещания по вопросам развития транспорта 7 мая 2020 года, сообщила пресс-служба главы государства.

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений после совещания по вопросам развития транспорта 7 мая 2020 года, сообщила пресс-служба главы государства.Среди поручений президента:- включить в перечень наиболее пострадавших отраслей российской экономики от COVID-19 пассажирский железнодорожный транспорт и водный транспорт;- включить в общенациональный план восстановления экономики меры по развитию транзитных перевозок контейнеров, меры по восстановлению и стимулированию развития внутреннего и въездного туризма;- выдать 10,9 миллиарда руб. на предоставление в 2020 году субсидий российским аэропортам для компенсации части затрат во II квартале 2020 года;- 320 миллионов руб. для поддержки российских судоходных компаний;- 60,5 миллиарда руб. для РЖД на проект по развитию железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.