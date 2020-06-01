Глава туринского футбольного клуба Ювентус Андреа Аньелли выступил с предложением вернуть футбольных болельщиков на матчи чемпионата Италии в июле. Функционер хочет, чтобы клубы Серии А добивались этого сообща.

Глава туринского футбольного клуба "Ювентус" Андреа Аньелли выступил с предложением вернуть футбольных болельщиков на матчи чемпионата Италии в июле. Функционер хочет, чтобы клубы Серии "А" добивались этого сообща.Аньелли склоняет представителей остальных 19 клубов чемпионата Италии возвращать поклонников футбола на трибуны постепенно. Как сообщает Football Italia, сначала глава "Юве" предлагает заполнять стадионы на 10 процентов, затем довести посещаемость арен до 25 процентов. Эта мера позволит сохранять болельщикам необходимую социальную дистанцию.Футбольный сезон в Италии готовится к возобновлению 13 июня, когда планируется провести два полуфинала Кубка страны и не сыгранные матчи 25 тура Серии "А". Проведение же первого полноценного утра после пандемической паузы запланировано на 20 июня.Все матчи будут проходить при пустых трибунах. Но Аньелли хочет добиться пересмотра запрета на посещение болельщиками футбольных матчей. Он хочет использовать шанс, который может предоставиться летом, когда на Апеннинах собираются постепенно открывать театры, кинотеатры, и проводить концерты на открытом воздухе.