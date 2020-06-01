01.06.2020

2020-06-01 21:00:04

Проект трассировки М-12 вышел на финишную прямую

В интересах жителей и экологии. Финальный проект трассы М-12, которая должна разгрузить основную артерию города – Пекинку, близок к завершению. Мнения активистов и проектировщиков будущего маршрута выслушал Александр Сыпченко.

Мечта жителей Владимира и ближайших районов о жизни без пробок и транзита стала еще реальней. Проект трассировки автодороги М-12 во Владимирской области вышел на финишную прямую. Теперь основные противоречия между дорожниками и местными жителями в прошлом. Член рабочей группы от Вяткинского сельского поселения Андрей Крюков уверен: новый маршрут М-12 на сегодня - наиболее оптимальный.

Андрей Крюков, представитель рабочей группы жителей Вяткинского сельского поселения: «Трасса М-12 находилась в непосредственной близости от большого количества населенных пунктов, тем самым дома оставались просто на обочине. Сейчас она нас совершенно не задевает, и это нас устраивает».

Напомним, это 4-ый и окончательный вариант трассировки М-12. Участок по Владимирской области оказался самым непростым. Жители, чиновники, депутаты Законодательного собрания вместе с проектировщиками больше года обсуждали буквально каждый метр трассы. В итоге выиграла вся область, говорят сторонники обновленной М-12.

- Мы хотим выразить благодарность проектировщикам, которые разработали новый вариант трассировки. Этот вариант идет вместе с южным объездом и наносит существенно меньше ущерба природе, чем предыдущий. К сожалению, многие протестующие предлагают трассировку по охранной зоне Национального парка "Мещера". Такой вариант преступен - он уничтожает верховье Пры и фактически делает бессмысленным существование Национального парка. Мы очень рассчитываем, что будет окончательно принят вариант с прохождением М12 вдоль южной объездной, и природа Мещеры не пострадает.

Маршрут М-12 выработан совместно с экологами, экономистами и специалистами транспортной сферы. Благодаря этому трассировка не затрагивает густонаселенные территории, особо охраняемые природные территории, и исключает фрагментацию лесных массивов и разобщение территорий. Маршрут проходит в створе существующего южного обхода трассы М-7.

Тамара Галиева, проектировщик трассировки: «Практически никого не затрагивает, приближение есть отдельных небольших пунктов, но будут приняты все меры, которые обеспечивают как экологическую, так и гидро-геологическую, геологическую сохранность окружающей среды».

Строительство М-12 приведет к существенной разгрузке Пекинки, что положительно скажется не только на экологии области, но даже на ситуации с оттоком кадров в столицу. Жители Владимира теперь смогут всего за полтора часа беспрепятственно доехать на автомобиле до Москвы. Трассу дорожники планируют сдать уже в 2024 году.

Александр Сыпченко, Илья Хлудов

«Вести-Владимир»