Обработка алюминиевого сплава известной щелочью делает его поверхность убийственной одновременно для вирусов и бактерий. Удивительное открытие сделали учёные из Австралии.

Больница — то место, где должна постоянно соблюдаться идеальная чистота. Медики тщательно следят за гигиеной, в том числе рук, а технический персонал ведёт постоянную борьбу с патогенами как на различных поверхностях, так и на оборудовании.Обычно для этих целей используются средства, очищающие помещения и технику от микробов, вирусов и грибов. Однако австралийские специалисты пошли иным путём и сделали сплав алюминия изначально "антибактериальным" и "антивирусным": попавшие на такую поверхность патогены разрушаются.Для этого профессор Прасад Ярлагадда (Prasad Yarlagadda) и его коллеги из Квинслендского института технологий подвергли поверхность диска из сплава 6063 воздействую гидроксида натрия. Обработка длилась три часа.Из-за воздействия щёлочи ровная поверхность сплава на микроскопическом уровне превратилась в массив из гребней. В результате поверхность стала гидрофильной, то есть стала хорошо смачиваться водой.Когда учёные помещали на такую поверхность вирусы и бактерии (золотистый стафилококк и синегнойную палочку), мембраны патогенов начинали рваться. Подобным образом бактерии уничтожают наноструктуры на крыльях насекомых (это, к слову, также установили биофизики Зелёного континента).Большинство бактерий были в итоге обезврежены обработанной поверхностью алюминиевого сплава через три часа. Количество же респираторных вирусов значительно снизилось уже через два часа.Инженеры сегодня разрабатывают различные приспособления, которые снижают необходимость прикасаться к дверным ручкам потенциально загрязнёнными рукамиФото Global Look Press.Учёные смоделировали износ такой поверхности со временем, и оказалось, что она всё ещё сохраняет свою антибактериальную и антивирусную активность.Полимерные и ровные поверхности из того же сплава не показали такого хорошего результата, сообщают исследователи в статье журнала ACS Biomaterials Science & Engineering.Исследователи делают вывод, что такая простая обработка могла бы защитить от патогенов дверные ручки поликлиник и больниц, а также поручни в различных местах, где к ним прикасается большое количество людей (например, в аэропортах и на круизных лайнерах).Ранее 33Live.RuRu рассказывали о разработке гонконгских учёных. Они предложили обрабатывать поверхности, к которым люди часто прикасаются в общественных пространствах, специальным распыляемым составом.