Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров РФ и руководителям регионов подготовить предложения по восстановлению внутреннего туризма.

Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров РФ и руководителям регионов подготовить предложения по восстановлению внутреннего туризма, передает РИА Новости.Глава государства также поручил правительству и губернаторам до 10 августа 2020 года разработать предложения по установлению с 2021 года ставки налога на имущество организаций, применяемой в отношении объектов железнодорожной инфраструктуры, в размере 1,6 процента, а также о возможности временного снижения ставок транспортного налога для грузового автомобильного транспорта.