В мае на осуществление выплаты из областного бюджета выделено 1 млн 154 тысячи рублей

Во Владимирской области утвердили стимулирующие выплаты работникам инфекционных госпиталей из числа прочего персонала. По данным Белого дома 106 жителей региона будут получать выплату в размере 8361,3 рубля в месяц.Эта выплата введена лишь на период действия режима повышенной готовности для тех, кто участвует в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Она положена буфетчицам, уборщикам, плотникам, слесарям-сантехникам, электромонтёрам, дезинфекторам, лифтёрам и инженерам по обслуживанию медицинской техники.В мае на осуществление выплаты из областного бюджета выделено 1 млн 154 тысячи рублей.