В ряде регионов России смягчают сегодня ограничения, введенные ранее для борьбы с распространением коронавируса.

В ряде регионов России смягчают сегодня ограничения, введенные ранее для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.В Москве с 1 июня вводится уже второй этап частичного снятия таких мер. Многие предприятия торговли и сферы услуг возобновляют работу. В их числе — автосалоны и магазины непродовольственных товаров, приемные пункты химчисток, ремонт обуви и одежды. Также в полном объеме заработает городской велопрокат. Для игроков профессиональных спортклубов и членов сборных команд Москвы и России откроют стадионы и другие объекты.Жителям столицы с этого дня разрешены прогулки, но с ограничениями. Парки и другие зеленые территории доступны для посещения, но аттракционы, детские и спортивные площадки остаются закрытыми.Вместе с тем режим самоизоляции продолжает действовать до 14 июня, напоминает телеканал "Россия 24".