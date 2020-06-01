Самарский губернатор находится в Сызрани с рабочим визитом. Об этом сообщает ГТРК Самара. Он побывает на заводе Тяжмаш, примет участие в запуске региональном проекте по проведению дистанционных детских смен. Кроме того, сегодня, в Международный день защиты детей, губернатор наградит многодетную семью Землянских орденом Родительская слава.

Самарский губернатор прибыл в Сызрань с рабочим визитом. Об этом сообщает ГТРК "Самара".Сегодня Дмитрий Азаров планирует побывать на заводе "Тяжмаш", принять участие в запуске проекта "ПРОкачайЛЕТО63" — региональном проекте по проведению дистанционных детских смен. Кроме того, сегодня, в Международный день защиты детей, губернатор наградит многодетную семью Землянских орденом "Родительская слава". А перед этой церемонией президент России Владимир Путин поздравит семью по видеоконференцсвязи.Встреча с главой Сызрани будет посвящена ситуации с распространением в городе коронавирусной инфекции. Всего в регионе 2648 случаев COVID-19. 1060 человек уже выздоровели. Жертвами инфекции стали 20 заболевших. Как известно, ограничительные меры в Самарской области продлены до 8 июня.